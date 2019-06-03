樓價UPDATES：後市未明　個別業主減價出貨

後市去向未明，個別業主減價出貨，務求盡快套現，沙田御龍山四房戶，減價80萬港元沽出。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



九龍區

●將軍澳峻瀅II錄本月首宗成交，為2座高層G室，實用面積503方呎，兩房間隔，今年初開價750萬元，現以725萬元成交，實用呎價14,414元。



●將軍澳居屋欣明苑5座低層1室，兩房間隔，實用面積約401方呎，原先以已補價自由市場價約600萬元放租15日，議價後減價15萬元，獲首置客以585萬元購入，實用呎價約14,589元。



●將軍澳緻藍天5座左翼中低層A室，三房一套連儲物室間隔，新買家在無睇樓的情況下還價，終由1,255萬元，減至1,155.6萬元成交，減價約8%，實用面積761方呎計，折合呎價約15,185元。



●長沙灣泓景臺3座低層A室，兩房間隔，實用面積約478方呎，以約19,500元放租3個月，外區客議價後獲減價1,500元，以18,000元承租，實用呎租約37.7元。



●長沙灣西九四小龍5月全月僅錄得11宗成交，按月急瀉58%，而本月仍未錄得買賣，租務成交則暫錄6宗，包括昇悅居1座中層D室，實用面積490方呎，兩房間隔，新以18,000元租出，實用呎租37元。



●荔枝角美孚新邨1期百老匯街21號中層A室，實用面積約701方呎，兩房連士多房間隔，最終以月租23,300元租出，實用呎租約33元。



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新界區

●沙田御龍山1座中層A室，實用面積1,086方呎，套四房間隔連儲物房間隔，開價約1,950萬元，議價後降價80萬元，以1,870萬元易手，實用呎價17,219元。



●馬鞍山曉峯灣畔1座中層E室，實用面積501方呎，兩房間隔，開價約730萬元，議價後減價60萬元，以670萬元易手，實用呎價13,373元。



●上水居屋旭埔苑H座低層6室，實用面積546方呎，兩房間隔，以已補價自由市場價480萬元易手，實用呎價8,791元。



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