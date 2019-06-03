二手成交：逸翠軒單日連錄兩宗花園戶成交

中原地產分行經理杜官賜表示，元朗唐人新村逸翠軒1座地下特色單位，三房連套房間隔，實用面積577方呎，花園面積1,722呎，屬全屋苑最大花園，連1個車位，以900萬港元易手，實用呎價約15,598元。



買家為外區用家，為讓愛犬可以有較大的走動空間，決定遷入大花園單位。原業主於2003年以262萬元購入，帳面獲利約638萬元，升值約2.4倍。



另外，毗鄰單位亦於同日易主，實用面積571方呎，三房連套房間隔，花園面積602方呎，連1個車位，獲商人以750萬元承接，作自用，實用呎價約13,135元。原業主於2010年以255萬元購入單位，持貨9年沽出，帳面獲利約495萬元，升值約1.9倍。

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