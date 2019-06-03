【即市分析】小米將迎冰火兩重天？

東方產經專欄作者司慕渢：如無意外，按官方早前的預計，港股通最快會在7月份納入同股不同權股份。北水放閘，屬內地知名消費品牌的小米集團(01810)，本來可憧憬有一番炒作。之不過，別忘記小米在去年7月9日上市，即嚟緊就係其上市滿一周年，會唔會又有新的平貨禁售期屆滿可出街，以致震散股價，便成為困擾股價表現的不明朗因素。



是故，可以預見，第三季小米股價可能會出現冰火兩重天，既有利好消息，亦有利淡消息，股價會大上上落，抑或互相抵銷，冇甚睇頭，就要擔定櫈仔等着瞧！



今早(周一)小米股價失守9元關，創上市以來新低，主要是據聯交所股權披露顯示，雷軍於5月27日獲發7,909.8萬股小米股份，屬於交還股份或債權證的權利，而交易完成後，雷持持有的小米B類股增至23.67億股，最新持股量為13.67%。



有消息指，是次「贈股」的基金為小米的早期投資者「順為資本」。由於該基金近日向其有限合夥人配股，而雷軍是該基金創始合夥人兼董事長。不過，股權披露同時顯示，該基金創始合夥人兼行政總裁許達來所持有的小米股份由6.18億股下降至3.34億股，最新持股量為1.93%，故此「贈股」消息被視為股東減持行動，利淡股價。



走勢上，股價既已破底而下，正所謂「跌市莫估底」，只有耐心等待底部出現，現時不建議急於入市空手入白刃；至於有蟹貨在手，照計確認破底就應該壯士斷臂，候低再作考慮，宜因應本身的組合狀況作決定。

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