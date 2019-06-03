郭台銘警告慘過08年金融海嘯　台灣財金官員暗諷「靠嚇」

台灣媒體報道，全球代工「一哥」鴻海董事長郭台銘周日(6月2日)警告，「比(2008年)金融海嘯更大的海嘯即將來臨。」對此，台灣官員、金管會主委顧立雄周一(3日)回應說：「應密切關注，但毋須恐慌。」



當媒體追問貿易戰會否引起金融海嘯時，顧立雄說：「他的言論某種程度應放在政治版，而不是財經版。」



郭台銘周日警告，看到中美貿易戰愈演愈烈，科技戰也同時上演，世界經濟恐在未來數月、甚至數周內急劇惡化，不只是製造業、工業，也會影響到股市、匯市、中小企及很多企業的生存，甚至影響到將來的消費經濟，比2008年金融海嘯更大的海嘯即將來臨，可能在短時間內出現！



郭台銘指出，中國發表對美貿易反制白皮書，或多或少牽涉到世界經濟的變化、台商、台灣多少人在中國工作。

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