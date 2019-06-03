德國晶片商巨頭90億歐元收購同業Cypress

外電報道，德國大型晶片製造商英飛凌科技(Infineon)收購半導體公司Cypress Semiconductor，交易作價90億歐元，屬業界最新的大宗交易。



英飛凌以每股23.85美元現金收購Cypress，較Cypress過去30個交易日的平均價格高46%。



半導體產業過去5年持續調整，業界透過合併擴大規模，以應對成本增加和需求縮減。其中，恩智浦半導體(NXP Semiconductors)最近宣布以17.6億美元，收購Marvell Technology Group的Wi-Fi連接業務；另Nvidia公司在3月份，以69億美元收購晶片製造商Mellanox Technologies。



早前市傳英飛凌科技暫停向華為交付產品，英飛凌隨後澄清指會繼續供貨。



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