領展：上年度無做回購因為基金單位價格太高

領展(00823)周一舉行業績發布會，會上主席聶雅倫承認去年承諾回購8,000萬個基金單位未能做到，主要因為價格太高，以及公司管理層決定做一些事情的時候，不方便做回購。



行政總裁王國龍補充，例如公司決定去買和賣物業期間，不能在公開市場做買賣，以免觸及內幕交易，所以影響了去年回購進度。公司雖然在業績內表示，今年會回購6,000萬個基金單位，但王稱，亦要視乎適當時候來做，暫時難估計能否完成。



被問到香港零售銷售疲弱，聶雅倫表示，市場較關心政府公布的中高端市場數字，但領展主要集中於非高端市場和日用品，服務社區人士等，在目前市況之下的影響較少。



此外，去年領展將內地物業佔資產總值比例由12%增至20%。王表示，公司在內地商場的表現較香港佳，通過租務管理和商場翻新等，續租租金單提升率可逾3成，較香港約2成為高。未來會在內地一線城市繼續尋找併購的機會。



他又指，公司將會於本月搬進公司與南豐集團合作發展的觀塘綜合大樓海濱匯。被問到該物業何時會全數租出，王表示，不急於一時，以免影響租金水平。至於該項目的兩層商場，會主打餐飲服務，以滿足當區的需求。



至於加租問題，王氏表示，會按營業額的比例來適當調整，如租客的營業額提升，會有加租的空間。



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