【市後重點睇】美債息續跌　道期瀉逾180點

美匯指數反覆升上97.7水平；圓匯企108.2；歐元兌美元報1.117；英鎊報1.263。港匯升見7.8336。在岸、離岸人民幣穩守6.90及6.92。金價續漲至1,314美元，布油最新報61.02美元，紐油報52.94美元。美國10年期國債孳息率跌至2.08厘，為2017年9月以來新低；2年期低見1.842厘，創2017年12月來低位，道指期貨跌幅擴大至187點。



●市後關注點

-21:10 美國聯儲局理事夸爾斯參加關於基準利率討論

-21:45 美國5月Markit製造業PMI終值

-22:00 美國5月ISM製造業指數，4月營建支出

-周二凌晨00:40 美國里士滿聯儲銀行行長巴爾金就經濟增長發表講話

-周二凌晨01:00 蘋果全球開發商大會

-周二凌晨01:25 美國聖路易斯聯儲銀行行長布拉德就美國經濟和貨幣政策發表講話



●恒生指數全日跌7點，報26,893點。友邦跌1.63%；騰訊逆市漲2.33%。https://bit.ly/2IcUBlt

-領展全年可分派收入升5%，末期每單位派1.4055元。



●A股快報：滬綜指跌8點，乳業股炒起。https://bit.ly/2XvhO8A



●亞洲股市：日股收跌190點，軟銀瀉6%。https://bit.ly/2Xml2eN



●中美貿戰加劇，歐洲股市早段下挫，英國富時100指數跌0.9%，報7,096點；德國DAX指數跌0.8%，報11,628點；法國CAC指數跌0.9%，報5,162點。



●【股匯攻略】避險情緒升溫，有利黃金白銀。https://bit.ly/2ELEw5a



●【即市分析】

-防守性股份吸引力不減。https://bit.ly/2Khjijg

-小米將迎冰火兩重天？https://bit.ly/2WgiDpk



●貿戰升級：

-高盛降美國經濟增長預測，不排除減息。

-摩通下調中國第2季經濟增長預測。



●澳門GDP按年倒退3.2%，結束連續十季增長。



●傳長城汽車投資逾10億美元於印度設廠。



●禹洲地產：有信心完成今年670億人幣銷售目標。



●法國外貿銀行：料今年內地債務違約金額增加。



●港府：4月樓價超97年高位逾倍，密切留意市況。



●持牌代理回升，結束連續5個月跌勢。



●【多圖】晟林現樓會所首度開放，即時搶先睇！https://bit.ly/2EQy2SN

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