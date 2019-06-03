【fb直播】恒指踏入「六絕月」　反彈有難度？

內地財新製造業PMI出乎意料勝預期，中國證監會主席易會滿唱好A股，不過中港股市「六絕月」開局仍然表現反覆，恒指再創逾4個月低位，反映市底差，想彈都無力？



藍籌股友邦(01299)、滙豐(00005)拖住個市，得隻騰訊(00700)力頂！「企鵝」重返10天線，走勢可以睇高一線？



工信部即將推5G商用牌照，5G概念股翻生，中興通訊(00763)及京信通信(02342)急彈，中國移動(00941)亦重返70元關口，借消息短炒一轉得唔得？



領展(00823)業績出爐！每基金單位全年分派增加8.56%，並計劃本財年將回購6,000萬個基金單位，進身「紅底」指日可待？



小米集團(01810)股價就慘啦，一度跌至8.92元再創上市新低，點解沽壓突然咁大？有貨要走人？



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