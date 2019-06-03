【頂級研究】特朗普只係「無能的有錢人」？

俗話有云：「知識就是財富。」這是真的嗎？如果有一位「無能的有錢人」，與一位「無錢的聰明人」一同較勁，誰會贏呢？美國賓夕法尼亞州的富蘭克林與馬歇爾學院企業行為學助理教授Nicole Jones Young就做了研究，答案是：「無能的有錢人」會贏...原因是處於社會較高階級的人，會更擅於「吹噓自己」及看似表現得更具競爭力，從而更易取得高收入工作。



【自信來自家庭】

Jones Young教授一直專注於研究職場行為，更有興趣發掘一個人是怎樣利用自身的社會經濟背景，轉化為職場收入。據她研究，不是每個人天生就富有某程度的信心去抓住機會，所謂的「野心及信心」，似乎是在每個人年輕的時候被灌輸。換言之，這視乎每個人的出身背景，毋庸置疑的是，出身較富裕的人，是較能夠在職場中創造具結構性及文化的優勢。



【特朗普是「無能的有錢人」？】

事實上，美國總統特朗普就是一個活生生的例子！他確實是一位擅於在人們面前表現充分自信，以及有足夠能力在群眾中「臨場爆肚」的人，並且早在1980年代，已表現了做總統的野心，就算他根本沒有任何政治經驗。所有採訪過他的記者，也會感受到他是自然地渴望成為最高職位的人。



眾所周知，特朗普出身於富裕的地產家族，經常口不擇言，得罪不少人，而且語言不豐富，經常重複某些片語，予人「詞窮」之感。不過，他從無掩飾，坦言自己閱讀書籍的時間不多，而且是憑直覺做事。最經典是他在2017年總統就職典禮上說：「到目前為止，我們所擁有的內閣智商，是過往任何時候都最高的。」足證他的「直覺」驚人。



因此，Jones Young教授指出，一位擁有良好網絡的人，是很容易會覺得自己的出生是要統治世界，又或者最少會認為在社會上要有「一席位」。



【被自然認為能力較高】

事實上，綜合美國頂級學府的個人及社會心理學研究亦指出，如果一個人有較高階級的社會地位，是更容易過度自信，而且會有人跟隨他，形成「優勢帶來優勢」。研究又顯示，社會階級確實能影響人們的觀感。人們會傾向認為，出身較好的人擁有的能力較高，儘管他們實際上較共同工作的人更「無能」。這就是所謂的「社會優勢」。



【賺錢能力更高】

若質疑上述研究的說服力，有大學教授就找來152,661名人士做了特大研究。結果同樣發現，出身較高階級的人，確實更能表現出過度自信，這種「吹噓能力」讓他們看起來更具能力，而且更容易獲得社會認同。換言之，他們更能找到良好的工作。平均而言，「無能的有錢人」較「無錢的聰明人」獲得的酬勞會高17%。



【貧富懸殊更惡化】

值得留意的是，以上的研究預示着全球貧富懸殊只會更趨惡化！去年有研究顯示，到了2030年，全球最有錢的1%人，將佔據着66%財富，控制總資產可能會高達305萬億美元，較目前大增140萬億美元。



在美國最基層的10%收入家庭中，每100名小孩，相信只有20至30名最終能在學院(即香港的高級文憑或副學士學位)畢業；相比之下，最高層的10%收入家庭中，每100名小孩，相信有高達90名能在學院畢業。



事實上，根據美國聯儲局數字，截至2018年，美國最富有的10%家庭，佔據了全國財富70%；相比之下，1989年為60%。其中，最富有的1%佔據着32%全國財富；相比之下，1989年為23%。



聯儲局數字顯示，最有錢的人之所以更富有，原因來自持有實體資產。例如2018年最有錢的10%人，財富中64%比例來自資產，回看1989年僅55%。相比之下，50至90%家庭持有的資產下降。



難怪全球最大對沖基金Bridgewater創辦人、因回報跑贏索羅斯而號稱為新一代「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)上周警告，美國的資本主義在很多人心中已不再有效，貧富懸殊加劇使社會潛在的不穩定似1930年代！

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