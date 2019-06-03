貿戰升級︰美商界稱關稅不能解決非法移民

外國傳媒報道，美國商會(U.S. Chamber of Commerce)執行副總裁兼首席政策官Neil Bradley表示，向墨西哥商品加徵關稅是錯誤的舉動，關稅將由美國家庭及企業承擔，而且無助於解決邊境的非法移民問題。



《福布斯》專欄作家、專注能源領域的分析師Robert Rapier表示，自美國頁岩油革命以來，石油及天然氣產量一直增加。於2005年，美國出口了大約7,000億立方呎的天然氣，主要通過管道輸送到加拿大和墨西哥。但到了2018年，天然氣出口總量增加了逾5倍，至3.6萬億立方呎。



Rapier指出，這些增長大部分來自對墨西哥的出口，墨西哥在2018年進口了1.7萬億立方英呎的天然氣，這遠遠超過其他任何國家。他認為，墨西哥的天然氣進口將繼續增長，惟倘該國向美國實施報復關稅，那麼美國天然氣生產商將付出代價。

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