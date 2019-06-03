新股專輯：嘉宏教育明起招股　入場費3878元

浙江省民辦高等教育商嘉宏教育(01935)計劃以招股價每股1.5至1.92元，發行4億股股份，當中一成公開發售，集資最多7.68億元。該公司於本周二(4日)起至下周二(11日)招股，計劃18日掛牌，每手2,000股入場費約3,878.69元。麥格理資本為獨家保薦人。



主席陳餘國表示，未來將不斷拓展業務經營及學校網絡，包括計劃在開封建立中原工學院信息商務學院新校區，擴建杭州長征學院現有校園及設立新校區。他又透露，在上市後會考慮收購或投資具發展潛力，但利用率相對較低的內地高等教育學校；另計劃在美國加州成立一所大學頒授學位的高等教育機構。



集資所得約50%將用作收購或投資華中、華東及華南地區營利性民辦學校，另有40%用作擴展現有校舍，餘下10%為一般營運用途。

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