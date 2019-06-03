【北水追蹤】買工行建行中移　沽平保中油

港股全日走勢反覆，恒生指數收報26,893點，全日僅微跌7點。港股通已連續16個交易日錄得淨流入，全日成交額約79億元，佔主板成交約9.5%，淨流入金額近12.5億元人民幣。



工信部發布消息，將於近日發放5G商用牌照，北水亦南下掃電訊股及5G概念股。中國移動(00941)之港股通錄得淨流入1.47億元；中國鐵塔(00788)亦錄得1,183萬元淨流入；中興通訊(00763)亦錄4,436萬元淨流入。



北水繼續流入工商銀行(01398)及建設銀行(00939)，其港股通分別錄得逾3.3億元及1.3億元淨流入。



中國平安(02318)捱沽，其港股通錄2.8億元淨流出；中國石油股份(00857)亦遭北水淨沽出9,457萬元。



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