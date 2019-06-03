貿戰升級：大摩及摩通齊睇淡　別再寄望G20

外國傳媒報道，市場愈來愈看淡6月28至29日中美在二十國集團(G20)領導人峰會上難有成果！摩根大通和摩根士丹利皆認為，由於目前中美態度強硬，雙方屆時不會出現任何貿易協議。



摩根大通日本以外亞洲股市研究主管James Sullivan表示，個人預期中美在G20峰會上不會有協議，因雙方談判自由度顯著下降，中國已提出先決條件...美國則不只是總統，整個政府的語氣都非常強硬。



摩根士丹利新興市場策略師Jonathan Garner也同意，中美現階段不會有貿易協議，更預言若貿易戰惡化，成本很快就會出現，預計兩國不得不放寬貨幣政策，更可能拖累其他許多國家。

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