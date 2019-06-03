中小內銀真有危機？傳錦州銀行核數師辭任

自從內地5月底以「出現嚴重信用風險」為由，接管內蒙古地方銀行「包商銀行」一年，為20多年以來首次後，外國媒體甚為關注內地數百家中小銀行面臨的風險。繼周日(6月2日)有報道指，包含錦州銀行(00416)及吉林銀行在內，有10多家銀行仍未公布業績，令外界產生懷疑。



外國傳媒最新引述消息報道，安永已於5月31日致函錦州銀行董事會及審計委員，透露負責錦州銀行的核數師即時辭任，理由是安永審計去年業績時發現，許多錦州銀行向客戶放貸的實際用途，與放貸文件中所述明的用途不一致，令核數程序無法進行。



錦州銀行目前在香港暫停交易。

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