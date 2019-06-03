唔使問媽祖！郭台銘再解釋「為何更大金融海嘯來臨」

台灣媒體報道，繼周日(6月2日)後，全球代工「一哥」鴻海董事長郭台銘周一(6月3日)再重申，2008年金融海嘯以來最嚴重情勢已經出現，中美兩國已從貿易戰擴大到全面對抗，接下來正考驗兩個大國領導人的智慧。



他強調，過去大國崛起所引發的對抗，在歷史上出現過16次，其中有12次導致戰爭，如今是第17次出現。



至於或嚴重過2008年金融海嘯的原因，他表示，外資動向說明了一切，最近看到5月外資瘋狂撤出台灣，新台幣大幅貶值，形成「股匯雙殺」，但這仍不是最糟的。他解釋，美國對中國開打貿易戰後，資金和商品離開中國大陸，結果美國並沒有對其他國家「鬆手」，到處追打！今年第一季美國總進口和去年幾乎一樣，但進口來源國變化很大，中國大陸下降14%，第二大進口國墨西哥上升5.4%，第六大南韓上升18.4%，第七大越南上升40%，第八大印度上升15.2%。



他指出，就是因為這些國家上升了這麼多，所以美國總統特朗普在前幾天，對墨西哥和印度「埋手」，即貿易戰擴大、且波及到其他國家的開端！南韓目前因為有《韓美自由貿易協定》(FTA)作保護，所以沒有被波及。



回看郭台銘在周日警告，看到中美貿易戰愈演愈烈，科技戰也同時上演，世界經濟恐在未來數月、甚至數周內急劇惡化，不只是製造業、工業，也會影響到股市、匯市、中小企及很多企業的生存，甚至影響到將來的消費經濟，比2008年金融海嘯更大的海嘯即將來臨，可能在短時間內出現！其言論惹來外界極大迴響。

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