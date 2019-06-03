荃灣工廈首批沽清套1.2億　麥包斥601萬入市

工廈拆售項目銷情不俗。消息透露，由資深投資者推出拆售的荃灣德士古道安泰國際中心一籃子單位，首張價單提供的14個單位全數沽清，套現約1.2億元，市場預計短期內將加推新一張價單。



據了解，藝人麥長青(麥包)以601.16萬元連約購入上述項目一個中層戶，面積約1,400方呎，成交呎價約4,294元。



目前該項目拆售單位中，成交價及呎價最高為2樓的連平台單位，如該層03室，面積約2,400方呎，設有3,996方呎平台，成交價約1,320萬元，呎價約5,500元。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/