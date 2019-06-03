就在今晚！美10年期債息或跌穿2厘　減息機會更大

中美貿易戰絲毫沒有緩和迹象，市場試圖在經濟數據上尋找安慰。然而，有分析認為，周一(6月3日)公布的美國5月ISM製造業採購經理指數(PMI)，可能反而給經濟信心帶來「致命一擊」，導致10年期美債孳息率跌穿2厘關口。



目前10年期美債孳息率跌至略低於2.09厘水平，為2017年以來最低。ISM製造業採購經理指數被視為經濟前瞻指標，一旦大幅差過預期，就會被解讀為整體經濟將會放緩。該數據會在香港時間周一晚上10時公布。



現時市場正是對經濟衰退憂慮漸增，並押注美國聯儲局將在今年底前將把利率下調0.5厘，但暫時與官員們預計2019年不會加息或減息的立場存在巨大分歧。



多倫多道明證券全球利率策略主管Priya Misra表示，這分歧使製造業PMI指標顯得絕對至關重要，如果這個指標下跌，國債就有更多空間繼續上漲，即債息會下跌，最差恐見1.5厘。



市場對5月ISM製造業PMI指數的預計為53，4月數值為52.8，已是2016年以來最低。Columbia Threadneedle Investments環球固定收益副主管Gene Tannuzzo指出，若跌至50，美國10年期債息就很可能會跌至2厘。

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