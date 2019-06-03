全球等攬炒！高盛估特朗普60%機會「晒冷」對華徵稅

外國傳媒報道，自美國總統特朗普擴大貿易戰線後，華爾街投資大行高盛上調了美國對中國及墨西哥「關稅戰」升級的預期，並增加對徵收進口汽車關稅的可能性。



該行首席經濟學家Jan Hatzius指出，目前美國對中國餘下逾3,000億美元貨品徵收10%關稅的可能性高達60%，大幅高於之前估計的40%。一旦發生，即特朗普會「晒冷」對中國貨品徵收關稅。



另外，特朗普已宣布，在6月10日起對所有墨西哥進口貨品徵收5%關稅，而且會逐月調高5%，直至10月加至最高25%，除非難民問題有改善。高盛表示，現在美國有70%可能性對墨西哥首批貨物徵收關稅，且關稅加到10%的可能性高達50%。



不過，這不是特朗普的「終點」。就目前形勢而言，他極有可能連「盟友」歐盟及日本也不放過，高盛預示，今年開徵進口汽車關稅的可能性由之前的25%，上調至目前40%。



該行又估計，美國與中國及墨西哥的貿易協議將取消關稅，但可能要到2019年底或2020年才實現。

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