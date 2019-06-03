廸生創建：太古廣場店舖引入新零售模式

廸生創建(00113)集團執行主席潘廸生指，自年初起，已觀察到零售有下行迹象。除了中美貿易戰外，股市波動、人民幣貶值及中國進口稅下調等因素亦影響公司生意，故集團採取審慎的投資策略及態度，並認為已作相應部署以迎接挑戰。



執行董事潘冠達補充，本港零售銷售貨值連續下跌3個月，反映零售市道疲軟。另外，歐洲經濟疲弱，如英國進行「硬脫歐」，亦會對英國經濟帶來大影響，故對零售前景較審慎。



開店方面，潘廸生指，一直有研究開店計劃，但肯定不會開很多店。而集團在過去數年亦有作分散投資，不再限制在零售業務上作發展，包括進行長期投資及多元化投資，只要有好的回報集團亦會作出考慮，適時會出售或購入物業，惟短期內未有出售任何物業計劃。



集團同店銷售額按年增長11.2%。潘廸生解釋，增長主要由於「賣多咗嘢」，貨品貼合顧客需求，故不需依賴促銷活動刺激銷售。目前希望日後仍有增長，但位於太古廣場的店舖將於6月開始進行裝修，於9月開幕，並採取新模式零售模式，屆時店鋪面積減少一半，產品反會增加3倍，能減少營運支出，惟顧客需要時間作了解相關模式，相信在運行成熟時，會帶來可觀的增長。



潘冠達補充，該店現時的工程進度理想，將先重開該店，然後收集顧客意見，再考慮會否把新零售模式拓展至其他店舖。

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