聯交所股權變動資料顯示,中國互聯網投資(00810)於5月31日獲Goodchamp Holdings Ltd增持7,920萬股,最新持股數目約2.31億股。



中國人壽(02628)於5月28日獲摩根大通增持1,584萬股,最新持股數目約5.27億股。



中國財險(02328)於5月29日獲摩根大通增持1,564萬股,最新持股數目約4.25億股。



中國太保(02601)於5月28日獲摩根大通增持1,161萬股,最新持股數目約1.42億股。



廣發証券(01776)於5月28日獲摩根大通增持220萬股,最新持股數目8,548萬股。



李寧(02331)於5月28日獲摩根大通增持1,942萬股,最新持股數目約1.26億股。



藥明康德(02359)於5月28日及29日獲摩根大通增持225萬股,最新持股數目1,250萬股。



中國人民保險(01339)於5月30日獲The Capital Group 增持1,261萬股,最新持股數目約7.86億股。



工商銀行(01398)於5月30日獲中國平安(02318)增持9,624萬股,最新持股數目約113.42億股。



中國綠島科技(02023)於5月30日獲Ludao China Investments Holdings Ltd增持14萬股,最新持股數目約2.22億股。



周黑鴨(01458)於5月29日及30日獲周富裕合共增持31萬股,最新持股數目約14.74億股。



康哲藥業(00867)於5月31日獲Treasure Sea Ltd增持50萬股,最新持股數目約11.01億股。



德林國際(01126)於5月28日獲FIDELITY FUNDS增持343萬股,最新持股數目3,693萬股。



東瑞製葯(02348)於5月28日獲FMR增持26萬股,最新持股數目9,523萬股。



澳科控股(02300)於5月30日獲威靈頓管理增持182萬股,最新持股數目約1.11億股。



華晨中國(01114)於5月31日獲GIC Private Ltd增持166萬股,最新持股數目約3.54億股。



裕元集團(00551)於5月31日獲Silchester International Investors LLP增持110萬股,最新持股數目8,088萬股。



遠大中國(02789)於5月31日獲Neo Pioneer Ltd增持333萬股,最新持股數目約7.98億股。



虎都(02399)於5月31日被Everkept Ltd減持125萬股,最新持股數目約2.31億股。



信星集團(01170)於5月30日被HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Ltd減持59萬股,最新持股數目4,094萬股。



國藥控股(01099)於5月29日被貝萊德減持73萬股,最新持股數目9,504萬股。



太平洋航運(02343)於5月28日被摩根大通減持319萬股,最新持股數目約2.32億股。



深圳高速公路(00548)於5月28日被摩根大通減持489萬股,最新持股數目4,365萬股。



民眾金融科技(00279)於5月31日及6月3日被中央匯金合共減持1,806萬股,最新持股數目約2.66億股。



濰柴動力(02338)於5月27日被Lazard Asset Management LLC減持356萬股,最新持股數目約3.85億股。



瑞港建設(06816)於5月28日被Qingdao State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council減持7,673萬股,最新持股數目約6億股。



秦港股份(03369)於5月29日被復星國際(00656)減持20萬股,最新持股數目4,971萬股。



環球醫療(02666)於5月29日被中國通用技術(集團)減持98萬股,最新持股數目約6.69億股。



金地商置(00535)於5月31日被Epoch Thrive Ltd減持11.11億股,最新持股數目約12.29億股。



三愛健康(01889)於5月29日被洪海瀾減持1,000萬股,最新持股數目1,000萬股。

