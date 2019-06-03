聯交所股權變動資料顯示，中國互聯網投資(00810)於5月31日獲Goodchamp Holdings Ltd增持7,920萬股，最新持股數目約2.31億股。



中國人壽(02628)於5月28日獲摩根大通增持1,584萬股，最新持股數目約5.27億股。



中國財險(02328)於5月29日獲摩根大通增持1,564萬股，最新持股數目約4.25億股。



中國太保(02601)於5月28日獲摩根大通增持1,161萬股，最新持股數目約1.42億股。



廣發証券(01776)於5月28日獲摩根大通增持220萬股，最新持股數目8,548萬股。



李寧(02331)於5月28日獲摩根大通增持1,942萬股，最新持股數目約1.26億股。



藥明康德(02359)於5月28日及29日獲摩根大通增持225萬股，最新持股數目1,250萬股。



中國人民保險(01339)於5月30日獲The Capital Group 增持1,261萬股，最新持股數目約7.86億股。



工商銀行(01398)於5月30日獲中國平安(02318)增持9,624萬股，最新持股數目約113.42億股。



中國綠島科技(02023)於5月30日獲Ludao China Investments Holdings Ltd增持14萬股，最新持股數目約2.22億股。



周黑鴨(01458)於5月29日及30日獲周富裕合共增持31萬股，最新持股數目約14.74億股。



康哲藥業(00867)於5月31日獲Treasure Sea Ltd增持50萬股，最新持股數目約11.01億股。



德林國際(01126)於5月28日獲FIDELITY FUNDS增持343萬股，最新持股數目3,693萬股。



東瑞製葯(02348)於5月28日獲FMR增持26萬股，最新持股數目9,523萬股。



澳科控股(02300)於5月30日獲威靈頓管理增持182萬股，最新持股數目約1.11億股。



華晨中國(01114)於5月31日獲GIC Private Ltd增持166萬股，最新持股數目約3.54億股。



裕元集團(00551)於5月31日獲Silchester International Investors LLP增持110萬股，最新持股數目8,088萬股。



遠大中國(02789)於5月31日獲Neo Pioneer Ltd增持333萬股，最新持股數目約7.98億股。



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虎都(02399)於5月31日被Everkept Ltd減持125萬股，最新持股數目約2.31億股。



信星集團(01170)於5月30日被HSBC Global Asset Management (Hong Kong) Ltd減持59萬股，最新持股數目4,094萬股。



國藥控股(01099)於5月29日被貝萊德減持73萬股，最新持股數目9,504萬股。



太平洋航運(02343)於5月28日被摩根大通減持319萬股，最新持股數目約2.32億股。



深圳高速公路(00548)於5月28日被摩根大通減持489萬股，最新持股數目4,365萬股。



民眾金融科技(00279)於5月31日及6月3日被中央匯金合共減持1,806萬股，最新持股數目約2.66億股。



濰柴動力(02338)於5月27日被Lazard Asset Management LLC減持356萬股，最新持股數目約3.85億股。



瑞港建設(06816)於5月28日被Qingdao State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council減持7,673萬股，最新持股數目約6億股。



秦港股份(03369)於5月29日被復星國際(00656)減持20萬股，最新持股數目4,971萬股。



環球醫療(02666)於5月29日被中國通用技術(集團)減持98萬股，最新持股數目約6.69億股。



金地商置(00535)於5月31日被Epoch Thrive Ltd減持11.11億股，最新持股數目約12.29億股。



三愛健康(01889)於5月29日被洪海瀾減持1,000萬股，最新持股數目1,000萬股。

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