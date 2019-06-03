理財Campus：股市勁Chok　點轉守為攻？

內地今月起對600億美元(約4,680億港元)美國貨品提高關稅至最多25%，儘管投資市場暫時尚算平靜，但萬一貿戰進一步升級，股市亦隨時再風起雲湧。對於資歷較深的投資者，也許不甘於只持現金和避險資產作防守，或可考慮一些看中跌勢和波幅走勢也可賺錢的工具，轉守為攻圖利！



●買恐慌指數期貨 對沖跌市風險



好友驚跌市，如果透過投資有「恐慌指數」之稱的VIX指數相關產品「定吓驚」又得唔得？



VIX指數是芝加哥期權交易所波動率指數的簡稱，根據標普500指數期權價格計算得出，用以預測標指在未來30日可能出現的波幅。當VIX指數愈高，反映投資者預期後市波動程度愈高。



查看歷年此指數日均收市水平，發生金融海嘯的2008年以及緊接的2009年，指數同樣處30以上，意味市況相對波動；而股市幾乎由頭升到尾的2017年，指數處11.1的低水平。今周一處大概19.4。



雖然市況方向與波幅升跌無關，但按過往經驗，大市波幅增加，往往伴隨着跌市和投資者的不安情緒升溫。亞達盟環球期貨副總裁潘志偉稱，透過VIX相關產品對沖股市回落是可行辦法，類似於為潛在跌市買保險。當中，最直接方法是買賣期貨，例如認為VIX之後會上升，可買入VIX期貨，反之若認為將下跌，則可沽空期貨。



一張VIX期貨合約的價值是指數×1,000美元，以19.4計即19,400美元(約15.13萬港元)。投資者若透過亞達盟買賣此期貨，入場的最初保證金為5,720美元(約44,616港元)，槓桿逾3倍。維持保證金為5,200美元，一旦看錯市跌低於此，投資者需額外資金補倉。



他提醒投資者，有時VIX指數可以很波動，例如在股市急挫時可以突然抽升，若做淡倉謹記注意止蝕和適時離場。另一邊廂，VIX指數下跌時幅度傾向較溫和，但好倉投資者也要留意有否高追。以現時處19水平為例，之前也試過回落至接近10水平，看錯邊亦可以很傷。



艾德證券期貨首席投資策略師盧楚仁指，以VIX期貨作部署主要屬短線投機或中短線對沖持倉。惟他補充，如果預期股票跌勢較久，還不如先行沽貨。再者，若預期股市會下跌，直接沽空指數期貨會更佳。



除期貨以外，投資者也可選擇相關期權、ETF/ETN（交易所買賣基金/票據）等其他投資工具。若看好VIX指數向上，可揀選iPath VIX短期期貨ETN（美股：VXX），以及有1.5倍槓桿的ProShares超級VIX短期期貨ETF（美股：UVXY），但注意部署兩者均宜短不宜長。



●反向產品 吼FI二南方恒指



若不想隔山買牛，香港市場也有選擇。除了熊證、認沽期權、認沽證，沽期指外，投資者也可透過港股戶口買賣12隻反向產品，捕捉恒指、國指、納斯達克100指數以及標普500指數的潛在下跌走勢。上周香港有首隻恒指兩倍反向產品——FI二南方恒指（07500）面世，透過恒指期貨做到盡量貼近恒指每日反向表現兩倍的目標。



南方東英銷售及產品策略部首席財富管理銷售王卓峯表示，若投資者憂慮貿易戰等因素繼續拖累恒指表現向下，又或想對沖手持權重恒指成分股的下試風險，可考慮以反向產品作中短線部署。當中，兩倍反向產品意味可較一倍反向用少一半資本，達到同等的對沖效果。投資者亦可以更大的風險容忍度放大潛在跌市回報。



按該行提供的資料，恒指在2015年5月初至2016年2月底累跌30.1%，一倍反向產品FI南方恒指（07300）同期上升36.5%；FI二南方恒指在模擬情況下更累升78%，後者上市首5個交易日由發售價7.2元升至周一最高7.5元，累升4.1%。



他稱普羅投資者一般持有FI南方恒指約一至兩個月，而專業投資者和私人銀行若以長期對沖為目的，則會持有產品長達四至六個月。惟他提醒，兩倍反向產品的複合效應較大，在波動市況下有機會跑輸，不適合長期持有。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

https://hk.on.cc/fea/newflat/



二手置啱Feel

https://hk.on.cc/fea/usedflat/