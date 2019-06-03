貿戰升級：美減息愈來愈近　近六成機會下月成真

隨着貿易戰愈演愈烈，市場對經濟衰退的預期有增無減。目前美國3個月期國債孳息率相對10年期的「倒掛」程度已升至0.278厘，再創2007年5月以來最勁。根據往績，這預示着美國經濟將會在未來數季內衰退的機會逾30%。一旦「倒掛」程度達0.5厘，衰退機會就會超過40%。



有見及此，市場對聯儲局減息預期升溫！聯邦基金利率期貨顯示，7月減息機會升至59.1%，為近日首見升穿50%；9月減息機會升至87.6%；10月機會達93.6%；12月更達97.5%。值得留意的是，市場目前估今年10月或之前減息兩次的機會首見40%！

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