中國平板出貨量連續四季上升　Apple市佔排第一

國際市場調查機構IDC最新發布的平板電腦季度報告顯示，今年首季，內地平板電腦出貨總量約為531萬部，按年增長4.5%，並且是連續四個季度上升，增量主要來自蘋果公司(Apple Inc.)iPad Air的發布和華為M5 10.8英寸產品的增長以及微軟整體出貨量的提升。



廠商出貨量排名方面，今年首季，中國平板電腦市場前五大廠商分別為蘋果公司、華為、小米、微軟以及聯想。



Apple首季出貨量約228萬部，按年增長11.2%，市佔率42.9%，排在第一位。今年上半年iPad Air和iPadmini的發布，有效帶動Apple平板電腦出貨量增長。



緊隨其後的是華為，平板出貨量約為144萬部，按年增長12.1%，市佔率27.1%，增量主要來自detachable tablet：M5 10.8英寸和M5 Pro。



排在第三位的是小米，平板出貨量約30萬部，市佔率5.6%；微軟的平板產品出貨量約為15萬部，按年增長61.9%，市佔率2.8 %；而聯想平板出貨量約13萬部，按年下跌48.7%，市佔率2.4%。出貨量下滑與聯想進行業務調整有關，根據聯想的安排，消費平板電腦將不再作為重點業務。



IDC中國高級分析師郭天翔認為，未來中國市場大尺寸平板電腦漸成主流。IDC數據顯示，今年首季，7至8寸設備平板出貨量按年下跌35%，下跌幅度最大，主流廠商中只有Apple繼續更新該尺寸產品；10至11寸平板按年增長95%，在消費市場仍以影音娛樂為主要使用目的的情況下，10英寸高清屏幕會帶來更好體驗感。



另外，郭天翔指出，消費市場在Apple、華為等前幾大廠商發布新品時，會出現暫時增長，但中小品牌依然生存困難；長期來看個人使用需求的下跌趨勢無法改變，消費市場仍將延續下滑。

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