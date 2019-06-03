財經評論：全球經濟繫一線　慎防海嘯式災難

中美貿易戰未緩和之際，美國總統特朗普繼續四處起火頭，除了墨西哥及印度外，有傳他原本有意向澳洲「宣戰」，最終因阻力太大而擱置。若屬實，意味特朗普自稱「關稅人」實非虛話，而且眼中沒有盟友，只有利益。有大行警告，只要貿易戰再升級，例如「晒冷」向中國所有貨品徵關稅，全球經濟恐九個月內衰退。投資者宜慎防一場較2008年金融海嘯威力更大的持久戰！



事到如今，已不是列國的「面子問題」，而是信任出現危機，即使最終表面握手言和，內裏「冷戰」難以磨滅，免得往後美國任何一位總統只要稍不如意，就將「封殺大刀」放在他國頭上。可以預見的是，過往受惠於全球化供應鏈的「價廉物美時代」可能已終結，消費者將逐漸看到物價高昂，而且未必物美，因各國不能再盡用比較優勢。



事實上，相關威脅已出現在糧食上。例如內地水果價格創下14年新高，單是蘋果從去年每公斤4、5元人民幣，狂飆到12元人民幣。有個別內地水果店主透露，由於部分水果原是美國進口，目前因稅率提高導致成本增加，只好加價。這在在反映受累於貿易戰，各國的比較優勢開始出現「錯配」，由水果事例可以看到，中國根本不能出產十足水果，就算目前可以，也要望天打卦，只要天氣稍為差強人意，農產品失收就能輕易地引發超級通脹。換言之，任何國家根本不能自給自足，經濟要繁榮，就需要合作，以發揮自身優勢，惟目前特朗普的霸凌行為正正把這規律搞亂，全球不但有機會短期內衰退，更恐重演上世紀30年代的「大蕭條」。



各國衝突除了恐釀成糧食危機外，有大行最近警告，作為消費前瞻指標的全球汽車業痛苦期才剛剛開始，料今年世界汽車需求將按年減少3%，可能更永久「見頂」，因共享汽車概念流行，會令歐美買車需求下滑，在過去6個月，全球汽車業職位已大削3.8萬個。更重要的是，特朗普唯恐天下不亂，有意打汽車關稅主意，將令前景更黯淡。評級機構惠譽已警告，受累汽車業萎縮，全球經濟增長已被削去0.2個百分點。



隨着貿戰惡化，中美一眾財金界殿堂級人物也開始變得悲觀，近期相繼發表驚慄言論，包括警告餘生也要面對、較2008年金融海嘯更慘、可能持續30年或以上等。事實上，2008年金融海嘯後，全球攜手抗逆，令經濟急速反彈，如今這股力量正在衰弱。投資者面對數十年來最大變局，確實難再妄想可觀回報。

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