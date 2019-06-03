新盤UPDATES：一手樓特色戶繼續破頂

樓市走勢不俗，新盤特色戶繼續破頂，個別項目亦輕微加價。



●ISLAND RESIDENCE特色戶4288萬沽 呎價3.7萬雙破頂

據一手銷售資訊網資料，會德豐地產旗下筲箕灣ISLAND RESIDENCE今日(6月3日)沽32樓A室頂層特色戶，實用面積1,154方呎，設有234方呎平台及336方呎天台，成交價4,288萬元，成交呎價約37,158元。



●海傲灣8伙加價逾1%

據一手銷售資訊網資料，九龍建業(00034)旗下油塘海傲灣修訂2號價單，其中8伙加價1.1%至1.2%。其中2座30樓J室，價單售價由692.8萬元上調至701.2萬元。



●晟林樓書快將上網 冀月內開售

福晟國際(00627)執行董事吳繼紅稱，集團香港首個住宅項目何文田晟林的樓書將於今晚上載，項目將在短期內開價，爭取本月內以現樓形式開售。她續稱，該盤提供79伙，一房戶佔26伙，面積260至306方呎，兩房戶佔52伙，面積358至419方呎，另設有1伙頂層複式連天台特色戶，面積3,949方呎。



該公司投資總監張楠稱，項目大部分單位傾向以價單形式推出，首張價單料提供至少30伙，示範單位正在準備中，短期內開放參觀。



該樓盤今日同時公布標準戶的圖則，其中E及F室為一房戶，該兩單位的浴室洗手盤設於浴室之外。他表示，此設計可讓全屋空間更實用。



對於樓市走勢，他認為，香港本地購買力強勁，對長遠前景有信心，集團會尋找其他投資機會，傾向市區住宅項目。

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