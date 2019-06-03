【專訪】小牛電動CEO︰冀拓展歐洲市場　料海外收入提高

去年10月在美國上市的小牛電動，其行政總裁李彥接受《東網》專訪時表示，海外業務拓展步伐未有因中美貿戰受阻，公司今年首季已成功打入美國市場，同時將重點拓展歐洲市場，預期今年海外市場收入將會提高。



●未見貿戰拖累業務

小牛電動是繼蔚來汽車後，第二間在美國上市的內地電動車企業，不同的是，公司主要銷售鋰電池兩輪電動車。截至今年3月底首季，公司純利錄得1,198.22萬元人民幣，按年扭虧為盈。期內，兩輪電動車累計銷售6.62萬輛，按年增近76%，帶動收入按年急增逾一倍至3.55億元人民幣，其中，海外收入佔比增至18.8%。



李彥指，雖然現時外圍環境仍充斥不明朗因素，但「不存在國家經濟不好就不再買車」。他預計，首批車輛將於六月正式在美國發售，由於相關產品出口至美國的關稅向來是25%，暫未見貿易戰對業務構成影響。



該公司也積極發展歐洲市場，主要是歐洲政府正大力推動消費者從汽油摩托車轉向電動摩托車，並推出消費補貼政策，其市場發展空間龐大，而公司已與德國福士汽車(Volkswagen)簽署合作協議，雙方將在城市交通解決方案展開合作。此外，公司亦有布局東南亞市場，去年已於泰國開設門店，正考慮在印尼及越南等地開設店舖。



●預期國策利好公司

雖然去年內地鋰電池電動車總銷量僅佔整體兩輪電動車的3%，但他強調，鋰電池取代鉛酸電池將成為趨勢。隨着中國在4月實施電動車新國策標準，尤其是規限其整車重量(含電池)，意味大部分車企如行業龍頭雅迪(01585)等都需向轉鋰電池轉型，而小牛為內地最大鋰電池電動車企，對公司無疑屬利好消息，未來會積極擴大產品線及銷售渠道，藉以搶佔更多市場份額。

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