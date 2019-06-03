世界好現實！經濟與婚姻的關係是這樣的...

外國傳媒報逆，根據美國西北互助人壽保險公司(Northwestern Mutual)2018年的計劃和進度研究(Planning and Progress Study)透露，「金錢」是令到一段感情破裂的最重要原因。



調查訪問了超過2,000名成年人，高達41%表示，財政憂慮將影響與伴侶或配偶的關係。更甚的是，擁有的金錢愈多，就愈容易出現問題。換言之，只要經濟愈好，分手或離婚的機會就愈高，因為賺錢更易。



事實上，根據從一眾律師取來的資料顯示，只有在經濟不景氣的時候，離婚個案才下跌，主要原因不是感情特別容易維繫，而是付不起「掟煲費」。

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