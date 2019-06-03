樓價UPDATES︰洋房新盤供應增加　二手市受壓

近年新界區有不少洋房新盤落成，在供應增多下，樓價受壓，元朗尚城剛錄得一宗同類低價個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●筲箕灣形薈租務交投活躍，物業1A座低層D室開放式戶，實用面積331方呎，望開揚山景，以1.5萬元租出，實用呎租約45.3元。若以業主於2016年購入價571萬元計，回報率約3.2厘。租客為外區客，心儀單位全新，設有會所，因而決定承租。



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九龍區



●將軍澳CAPRI第3座中層C室，實用面積624方呎，屬三房間隔，獲區內買家以1,126萬元承接，實用呎價約18,045元。據了解，原業主於2015年11月以698.7萬元入市，期內升值約61%。



●荔枝角美孚新邨錄本月首宗買賣，剛售出的蘭秀道40號中層C室，實用面積926方呎，以三房包括套房間隔，附設露台，向東南及享開揚景，現連一個露天車位以1,428萬元沽出，實用呎價15,421元。



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新界區



●早前接連有洋房蝕讓的元朗尚城，呎價繼續尋底。該盤一幢實用面積1,576方呎單號屋，剛以約1,350萬元轉售，每方呎僅8,566元，再創同類新低。



●元朗世宙錄鬆綁成交，屋苑1座中層B室，實用面積約429方呎，採兩房設計。單位5月初以交吉形式放售，剛獲外區人士以677萬元購入，實用呎價約15,781元。上址為原業主於2016年初以約545.1萬元買入，帳面獲利約131.9萬元。



●青衣翠怡花園11座高層G室，屬兩房間隔，享望海景，以665萬元同類新高易手。以實用面積約368方呎計，實用呎價約18,071元，則為屋苑新指標。



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