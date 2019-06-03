【產經專題】8間虛擬銀行料5年後僅賺54億　不及滙豐一成

虛擬銀行今年將降臨香港，但對傳統銀行的衝擊，或許出現「雷聲大、雨點小」的局面。據彭博發表分析估計，8間虛擬銀行在5年後，其盈利總額或僅為滙豐香港區的7%，但仍看好中國銀行(香港)(02388)及渣打香港牽頭成立的虛擬銀行，將會在同業中突圍而出。



虛擬銀行即不設任何分行，只限使用網上或手機平台的零售銀行，預計最快有機構於今年內開業。彭博預測，平均每間虛擬銀行未來3至5年，將保持約19億元資本，並維持4.5至20.3%的資本比率，料八間新銀行在2024年的盈利總額，會介乎6至54億元，等於中銀香港去年盈利的17%，相比滙豐香港區(包括恒生)的盈利，甚至不足一成。



事實上，livi政總裁王瀾近日曾表示，虛擬銀行戰況激烈，但業務新且規模較細，對傳統銀行的資產負債表影響有限，市場毋須過分高估虛擬銀行的影響力，但不能忽視其創新金融科技服務。



渣打香港行政總裁禤惠儀則認為，虛擬銀行為中長線投資，估計與該行一般投資的新項目一樣，預期3至5年內可「收支平衡」，又指針對的客戶與傳統銀行定位各有特色，不擔影響現有的銀行業務。



花旗早前發報告估計，所有虛擬銀行的總資產負債表規模將達1,500億港元，約為香港銀行體系貸款餘額的1.5%，當中不少機構更財力雄厚，認為未來的規模將會急速擴大，勢必衝擊傳統銀行業。



獲香港金融管理局發出虛擬銀行牌照的機構，普遍具有內地金融科技經驗，彭博銀行業分析師認為，由於虛擬銀行普遍在港缺乏網絡，或難以吸納更多存款及加大資產負債表，估計業界需要提供多元化且具吸引力的產品，才能有效吸納存款。



分析又估計，由中銀香港牽頭的livi及渣打牽頭的SC Digital最具領先優勢，livi可善用股東怡和集團的零售網絡，中銀香港則可提供銀行產品專業知識；而香港電訊、攜程金融等則可為SC Digital帶來龐大客戶基礎。



市場預期livi及SC Digital會為整個虛擬銀行業，營造一個供應商和產品生態系統，至於其他虛擬銀行則有機會更集中為工商金融，或為中小企提供銀行服務。而虛擬銀行的資金成本可能較大型銀行高，故需要追求消費和中小企業等較高風險資貸款，以提高資產收益率。



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