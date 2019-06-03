【地產專題】買家搶入市！呢個未補價居屋升穿「八球」

未補價資助房屋樓價升勢未止，用家繼續高價搶貨。居屋王富榮花園三房單位，以高達812萬元售出，創屋苑第二市場歷來最高價，較去年高位再高3.4%。至於5月份該市場共錄得5宗呎價逾1.3萬元的成交個案。



市場消息稱，上址為6座低層D室，實用面積592方呎，原先叫價820萬元。新買家參觀該單位後曾考慮一段時間，見單位有裝修，加上議價後獲減8萬元，便隨即入市，屋苑樓價首破八球，呎價約13,716元料屬全港未補價市場第三高。原業主持貨約5年，單位升值近85%。而項目去年最高成交價僅約785萬元。



小西灣同類市場一個月內更兩度破頂，富欣花園上月中才錄全區首宗逾六球買賣。資料顯示，該盤一個中層實用面積592方呎中層單位，以625萬元售出，呎價10,557元，為該區雙破頂個案。同面積單位月中曾售602萬元，為對上高位。



同屬港島東筲箕灣東濤苑，兩房戶價格亦撲700萬元。代理指出，屋苑C座低層戶，實用面積522方呎，上月以項目兩房戶新高價680萬元售出，呎價逾1.3萬元。



●公屋亦照搶 華貴邨重返去成高位

除居屋以外，未補價公屋樓價同樣急升。市場消息透露，香港仔華貴邨華禮樓高層單位，剛以450萬元易手，追平去年最高成交金額紀錄，亦是同類市場公屋次高，以實用面積598方呎計，呎價約7,525元。代理亦稱，由於同類大單位放盤罕有，才獲買家高價入市。



沙田廣源邨一個中層戶做價，更成為新界第二市場公屋王。該單位屬大單位，實用面積598方呎，上月以高達430萬元售出，呎價約7,191元。該屋邨上月已錄至少3宗買賣。



二手資助房屋樓價高企，反觀新居屋開價更為吸引，拖累交投量向下。房委會資料，4月份公屋及居屋第二市場錄298宗成交，較3月全月銳減34.4%，而5月則暫錄170宗，按月同期少兩宗，宗數為近3月以來同期最低。



至於該市場5月份均錄得多宗呎價逾1.3萬元買賣，黃竹坑雅濤閣佔兩宗。當中一個高層面積591方呎單位，以808萬元屋苑新高價售出，呎價13,672元。而同屋苑低層戶，實用面積422方呎，以569.8萬元易手，呎價13,502元。而牛池灣嘉峰臺亦有高層戶以570萬元轉售，以實用面積422方呎方呎計，呎價13,507元。

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