夜市UPDATES：數據差道指挫百點　Google母企插近7%

作為美國經濟重要前瞻指標的5月ISM製造業採購經理指數(PMI)遠差過市場預期，觸發美股6月開局由升轉跌，道指曾跌113點，低見24,701點，目前報24,755點，跌59點；標指報2,742點，跌9點；納指報7,380點，跌72點。俗稱「黑期」的新加坡港股場外期指報26,926點，略高於周一(6月3日)現貨收市26,893點。



美國公布，5月ISM製造業PMI報52.1，遠差過市場預期的53，同時低於4月的52.8，再創2016年10月以來新低。事實上，早前較小型的5月Markit製造業PMI終值亦僅為50.5，創2009年9月以來最低，當中，新訂單指數更自2009年8月以來，首次陷入萎縮。



Markit經濟學家威廉姆森表示，美國製造業5月經歷了10年以來最艱難的一個月，整體PMI降至全球2009年金融危機最嚴重時期以來的最低水平。新訂單以2009年以來從未見過的速度下降，導致愈來愈多的公司削減生產和裁員。



此前，多家投行包括摩根大通、摩根士丹利、高盛及花旗等，已相繼下調美國經濟增長預期。其中，摩根大通和摩根士丹利皆認為，由於目前中美態度強硬，料雙方在6月28至29日二十國集團(G20)領導人峰會上難有成果。



高盛指出，目前美國對中國餘下逾3,000億美元貨品徵收10%關稅的可能性高達60%，大幅高於之前估計的40%。一旦發生，摩根士丹利估計，全球經濟最快在9個月後開始衰退。



事實上，經濟衰退迹象愈來愈明顯！美國3個月期國債孳息率相對10年期的「倒掛」程度已升至0.278厘，再創2007年5月以來最勁，這預示經濟將會在未來數季內衰退的機會逾30%，一旦「倒掛」程度達0.5厘，衰退機會就會超過40%。



面對經濟數據持續轉差，市場押注聯儲局減息救經濟只是時間問題，聯邦基金利率期貨顯示，7月減息機會升至59.1%，為近日首見升穿50%；9月減息機會升至87.6%；10月機會達93.6%；12月更達97.5%。



個股方面，聯邦快遞(FedEx)跌2%，此前中國有關部門決定立案調查美國聯邦快遞；Google母公司Alphabet因遭到反壟斷調查，A類股價跌幅擴大至6.7%。蘋果公司則升逾1%，因該公司即將召開2019年全球開發者大會，為期5天。



商品方面，據報石油輸出國組織(OPEC)及其盟國已達成共識，擬延長減產協議至今年下半年。紐約期油現報每桶54.24美元，漲1.38%；布蘭特期油現報每桶62.46美元，升0.76%。



美國總統特朗普抵達英國進行國事訪問，並表示支持「硬脫歐」，可以和美國簽署貿易協議。歐股靠穩，英股升0.22%；德股升0.14%；法股升0.34%。



【21:30】市場消化壞消息，美股開市早段回升，道指升69點，至24,884點；納指升3點，至7,456點；標指升4點，至2,756點。



有指美國司法部正計劃對Alphabet旗下Google展開反壟斷調查，Alphabet股價早段挫4.26%，至1,056.56美元。



中國調查美國聯邦快遞(FedEx)擅自轉運華為包裹，FedEx股價早段跌0.83%，至153美元。

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