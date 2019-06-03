貿戰升級：特朗普打得幾耐？美製造業出現10年噩耗

周一(6月3日)全球最重要經濟數據出爐！作為美國經濟重要前瞻指標的5月ISM製造業採購經理指數(PMI)報52.1，遠差過市場預期的53，同時低於4月的52.8，再創2016年10月以來新低。



事實上，早前較小型的5月Markit製造業PMI終值亦僅為50.5，創2009年9月以來最低，當中，新訂單指數更自2009年8月以來，首次陷入萎縮。



Markit經濟學家威廉姆森表示，美國製造業5月經歷了10年以來最艱難的一個月，整體PMI降至全球2009年金融危機最嚴重時期以來的最低水平。新訂單以2009年以來從未見過的速度下降，導致愈來愈多的公司削減生產和裁員。

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