Apple年度開發者大會　或推出秘密武器AR眼鏡！

外媒報道，6月4日凌晨在美國蘋果公司(Apple Inc.)總部舉行的WWDC19年度開發者大會上，Apple將有可能拿出「雪藏」已久的AR(擴增實境)眼鏡iGlasses，皆因在iPhone銷售困局下，公司必須拿出秘密武器。



就本屆WWDC19來看，最大的產品亮點來源於軟件iOS 13，該系統或將進一步開放第三方APP的權限，進一步打通系統底層與APP生態。但在終端產品角度來看，筆電、手機、平板、手錶、智能揚聲器之後，AR眼鏡的加入能讓硬件的萬物互聯再上一個台階，較大程度拓展應用的想像力。



當然，這不代表消費者能馬上拿到這款iGlasses，還記得之前Apple所有新品，比如iPhone時隔發布會半年才上市，Apple TV和Apple Watch也是這樣。根據這個節奏，如果今年6月發布，那消費者最快拿到產品的時間是今年年底，就像去年的智能揚聲器HomePod一樣。

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