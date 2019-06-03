m18講場：大白兔牛奶糖踩界賣奶茶！

手調飲品熱潮席捲全球，眼見內地多家手調飲品店開到隨街都係，連大白兔呢個牛奶糖老字號都想分一杯羹，喺上海開咗間奶茶快閃店（Pop-up Store），用大白兔牛奶沖番七、八十後嘅童年回憶出！



講番少少背景資料先，大白兔牛奶糖係上海冠生園食品出產嘅牛奶糖品牌，由六十年代開始暢銷一時，陪伴唔少人成長。為咗慶祝今年係大白兔成立六十周年，佢同唔少品牌做跨界營銷，今次呢間奶茶快閃店，就係同快樂檸檬合作開嘅。



唔好諗住區區一杯奶茶唔矜貴，有好多朋友為咗呢種「回憶」排隊排足三粒鐘，但即使你肯排都未必攞到籌，事關佢今次係採用近年內地電商慣用嘅「飢餓營銷」限量搶購方式，每日限量供應1,000杯，每人限購兩杯，賣晒就無啦！



之不過，你有錢的話，都有機會可以一嘗大白兔奶茶嘅味道。話說有排到籌嘅人，即場用70至150蚊人仔一杯嘅價格兜售個籌，估唔到都唔少人真係肯畀幾倍價錢去買，計番每杯只賣19至23蚊人仔，個炒家都幾和味。



炒到咁貴嘅，味道又點呢？有飲過嘅內地網民覺得同普通奶茶無咩分別，仲嫌佢甜咗啲添。所以貴嘢，唔一定係好嘢！

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