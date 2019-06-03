中交建向機場建設集團出售附屬公司股權

中國交通建設(01800)有條件同意出售中交一航四67%股權予母公司中交集團旗下機場建設集團，作價約7.97億元人民幣(下同)。同時，中交建亦與中國港灣、中諮集團及中交四航院有條件同意出售中交機場院全部股權予機場建設集團，涉及金額約1.23億元。



中交建預期，於上述兩項交易中，料可分別錄得5.9億元及6,737萬元的收益。完成交易後，中交建將仍持有中交一航四33%股權。



中交集團目前持有中交建59.91%股權，而去年底機場建設集團重組工作正式啟動，截至今年2月，中交集團已成為機場建設集團第一大股東。

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