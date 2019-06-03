綠城擬投資逾6500萬人幣　參與江西高安項目

綠城中國(03900)公布，全資附屬綠城小鎮、公司主席宋衛平的聯繫人公司藍城房產建設管理集團，以及獨立第三方巴夫洛農業科技訂立投資合作協議。



根據該協議，公司及藍城將以分別向項目公司出資6,593.9萬元人民幣(下同)及6,400萬元的方式認購項目公司(目前為巴夫洛農業科技的全資附屬公司)。



出資完成後，綠城小鎮及藍城將分別持有項目公司的34%及33%經擴大股權。



項目公司將參與江西高安巴夫洛現代農業綜合體項目，當中涉及開發生態旅遊、現代農業、綠色食品加工及特色小鎮以及為該等目的投標及收購高安的土地。

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