m18講場：拼多多拼到嚟香港？

內地第三大電商平台拼多多舊年七月成功喺美國納指上市後，發展速度不斷加快。最近，佢哋仲殺到嚟香港，同香港駿高控股(08035)旗下嘅駿高商貿合作，搞咗個拼多多香港跨境電商專場招商交流會。計小記話，擺明係睇準香港貨品喺內地知名度唔錯，必定大受消費者歡迎，所以專程嚟香港向港商推介。



拼多多最新數據顯示，截至三月底止，佢哋活躍買家數目已達到4.4億戶，按年增長逾五成。今次同駿高合作嘅香港招商會就有百幾名港商出席，拼多多就向來賓推廣佢哋嘅社交電商營運理念，話主要借助手機平台為商戶促銷商品，只要愈多人加入購買貨品拼單，就可以用愈低嘅價錢買到件商品。



今次合作，駿高負責物流方面嘅工作，佢哋仲安排咗專車接送啲嘉賓去實地參觀公司喺流浮山嘅旗艦倉同物流運作過程。駿高物流未來將會為拼多多同港商提供物流、倉儲、打包同派送服務。



之不過，拼多多今年首季業績就認真麻麻地，營收雖然升咗2.28倍，但係用通用會計準則計，股東應佔虧損逾18億人仔。睇嚟公司真係要拼多啲囉！照咁睇，好快就會開通埋「港版拼多多」平台，等香港消費者都可以拼單，齊齊「血拼」執平貨嘛。

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