科技商機：米蘭創意機構將經典古董車改造電動車！

外媒報道，來自米蘭的創意機構Garage Italia宣布推出全新項目「e-icon」，計劃完成經典款汽車的電動化，從而保證經典汽車在未來世代能被駕駛人士繼續使用下去。



Garage Italia近日發布第一款改造汽車，其原型是經典款快意500。除了將這款古董汽車的內燃機換成現代的電能動力傳動系統之外，Garage Italia並為這台四座位汽車增添了多個其它現代改造細節。



快意500的粉絲不難注意到，此次推出的改造車的座椅用編織繩材料替換掉原有的人造革內飾。這種材料基於Baolab工作室發起的材料研究開發，設計者希望利用這一細節展示出獨特的戶外風格，材料完全採用手工製作。



當然，改造後的汽車仍然保持一些原有的細節，具體包括頭燈與尾燈，其中頭燈處還加入了LED光源，以增強照明效果。改造後的輪胎來自Michelin品牌的古董系列，Michelin也是Garage Italia在e-icon項目中的合作夥伴。



Garage Italia希望藉助e-icon項目為古董經典車型在當今市場保留一席之地，愈來愈多的年輕一代更加意識到自身生活方式對環境產生的影響，借助這種方式，項目也能引起他們的更多關注。e-icon經典車型改造只是項目的第一步，Garage Italia表示不久之後還將發布其它季節性作品。



Garage Italia創始人Lapo elkann是快意創始人Giovanni Agnelli的外孫。這家創意工作室與場地空間將自身描述為「從概念到產品的潮流制定者」，工作室從事項目類型處在時尚、設計以及汽車行業的交界。



近日Garage Italia並曾與Pininfarina展開合作，在快意500 Spiaggina首次推出六十年之際為其重新設計車身外觀。車身專為海灘設計，配備防水車身、形似甲板的底板，甚至還配有淋浴噴頭。



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