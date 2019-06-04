古勝：中國5G股逆境自強

踏入6月，中國在貿易問題上不再沉默。6月1日起中國如期對六百億美元美國商品加徵關稅，6月2日中國官方發表「關於中美經貿磋商中方立場」白皮書，詳述美國如何出爾反爾，並重申合作有益、對抗兩傷、願意談、也可以打的立場。至此，大家都做好心理準備，6月底兩國元首有機會碰面前，雙方的談判都唔會有咩大進展。



除咗着手反擊行動之外，中國亦加緊為經濟補底。周一(3日)傳來消息指，工信部將於近期發放5G商用牌照，否定了中國5G發展因華為事件而須延遲的揣測。見到兩地電訊股午後紛紛做好，中國通信服務(00552)、中國鐵塔(00788)、中國移動(00941)、中國電信(00728)及中國聯通(00762)股價升2至4%，實行齊心來一幕「逆境自強」！



老實講，中國的5G技術發展全球領先至少兩年，即使發生華為事件，相信唔會改變到呢個競爭局面。若然工信部真係如期發5G牌照，基本上是對美國的制裁手法說不，亦不排除中國官方會以某些方式向華為其作出補貼，以支持其渡過難關。此外，針對本土半導體業的發展，相信除了減稅之外，亦會有關於鼓勵科研等等的政策出台支持。



總之，美國愈要壓迫，中國愈要扶持支援。所以老古認為，內地晶片股中長線值得關注，可惜在港股中選擇並不多，來來去去三隻──中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)及上海復旦(01385)，但誠如早前老古所言，中芯的往績實在令人失望，除非確認有大突破，否則唔會心動沾手。



另一方面，有消息指，內地擬收緊部分房企的融資，主要是部分房企高價買地，令市場頻出地王，但財政上靠大舉發債融資，槓桿風險受關注，故會由人民銀行及中證監出手喝停相關的情況。事實上，呢期當局最擔心的是在外部風險傳導，加上人民幣貶值風險增加，最終會引發企業債災。偏偏一班內房股卻耳邊風，仍不斷以債冚債，引來官方出手叫停。



如是者，部分依靠買地、融資、借新債冚舊債的循環來生存的內房股，將會遇到難題。所以，老古一再強調，幾隻善於玩財技的高負債房企，還是避避風頭為妙，要揸內房股，都係集中目標喺兩隻國資背景兼財務穩健的華潤置地(01109)及中國海外(00688)好了。



回說周一港股，沽壓主要來自滙豐控股(00005)及友邦保險(01299)，兩隻股股價走勢都唔多盞鬼。其中友邦失守了73元，下一個較大的承接區要去到69至70元；滙控股價一旦確認失守今年以來的波幅區底部支持63元，向下直望60元關。本來，呢兩隻股被視為較國際化的銀行股，股價相對中資股有承接，誰知跌市到了一個階段，呢啲國際金融股還是難逃一跌，到底係跌市尾聲信號，抑或係資金已去到不論好醜清倉套現離場？最明智的做法係增持現金等開估，若然真係跌市尾聲，呢刻揸現金先至有能力嚟緊的低位執平貨；若然真係沒有最差只有更差，咁揸現金就係最自保了。



東方產經專欄作者古勝

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