林嘉麒：小心大戶托住指數走貨

國家過去周日多番出招，表明了中美貿易現況之餘，同時企圖穩定金融市場信心。國務院周日發表《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，明確了重大原則問題上決不讓步，而指摘美國該屆政府挑起經貿摩擦。以此形勢上中美雙方要達成貿易協議並不容易，就算有機會都要較長時間。



同日，央視播出中國證監會主席易會滿的訪問，分別從經濟穩中向好、估值優勢、低違約、低槓桿、法律保障、改革推進、中長期資金支援、開放外資等八個要點系統闡述了國家領導對資本市場的睇法和對策，是歷史首次。並且巧合地，與好於市場預期的中國5月份財新製造業PMI數據相配合，令中港股市周一(3日)只是輕微下跌，維穩行動相當明顯。



首先，國家重申了對於貿易戰的態度，「中國不願打，不怕打，必要時不得不打」。強硬的態度，表明合作的原則及磋商的底線。部分市場人士一直在憧憬月底G20兩國元首會面就是解決現時僵局的時機，今次中央說得清楚簡潔，不帶上灰色地帶，而且立場明確，加深了國際投資者對貿易問題影響環球經濟的憂慮，不論是大行分析或是經濟學家也警示了當中危機。周一A股港股跌幅輕微全靠易會滿的維穩訪問。



在中國面對外貿環境的不確定性增加，市場及系統性風險因此而加大。易會滿首先指出資本市場的韌性在進一步增強，經濟基本有力支撐資本市場，而且防控風險的能力也在進一步提升。而周一新出爐的PMI較預期好，像是提供了證據一樣。同時以估值出發，指滬綜指13倍的市盈率，低於美國道指的19倍、日經平均指數的16倍等，處於歷史低位的市場估值顯示了市場發展的巨大潛力。



另外，易氏指出，現時內地市場面對風險可控及問題不大。槓桿融資總額只有1.2萬億元人民幣，是2015年的兩成，槓桿情況減少80%，說明了現時風險已大大降低。例如：私募基金風險發生率為0.39%、遠低於交易所債券市場去年年底違約率的0.96%、較小的股票質押觸及平倉線的市值比例、及場外配資總體呈現點狀、散狀等。他並提及豐富的、一系列的工具箱，完全有能力，有信心來保持資本市場的平穩發展，增加中長期資金，完善整個交易的監管，及再融資、減持、退市等問題。



易會滿的講法，超前地十分清楚地解答了市場基本上所擔心的問題，周一確實成功穩定投資者情緒，恒指周一繼續下試幾個月的低位，收市亦跌幅輕微。



但要留意的是，周一單靠騰訊(00700)及中移動(00941)已經貢獻接近100點，部分具代表性的指數股，如港交所(00388)、滙豐控股(00005)、友邦(01299)等的跌幅卻不少，要小心大戶托指數沽貨離場的可能性。畢竟踏入六窮月，年內經濟衰退風險大大增加，中線大市走勢反彈機會疲乏，假如大市短線反彈應以走貨為先，長線而言，現時估值未見很吸引，也未見到見底迹象，未適宜入市。



宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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