Apple開發者大會　iTunes時代宣布告終！

外媒報道，在2001年1月9日由已故的蘋果公司(Apple Inc.)教主喬布斯在Macworld上推出的iTunes音樂應用在18年後傳聞將宣布退役。下一個主要版本的MacOS中的獨立音樂，電視和播客應用程序預計將WWDC 2019開發者大會上亮相，並從此取代iTunes。



iTunes在Mac上更名為Music，換句話說，iTunes將被新的音樂應用程序取代，該應用程序有望成為同步和管理Apple設備的新工具。



多年來，iTunes因其臃腫的代碼和低效率而備受批評，因此將其分為專用的音樂，電視和播客應用程序可能會更受歡迎。本周早些時候，洩露的屏幕截圖讓大家第一次看到音樂和電視應用在MacOS 10.15上是甚麼樣子。



普遍預計Apple將於周二香港時間淩晨1時，在WWDC 2019開發者大會開幕主題演講中宣布推出iOS 13，MacOS 10.15，WatchOS 6和TvOS 13。

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