歐股收市做好　Wirecard急漲逾3%

投資者對全球貿易形勢保持審慎，歐股先跌後回穩。英國富時100指數收報7,184點，升23點或0.32%；法國CAC指數收報5,241點，升33點或0.65%；德國DAX指數收報11,792點，升65點或0.56%。



Markit/CIPS公布，經季節調整後，英國5月製造業採購經理人指數(PMI)連跌兩個月兼意外重陷收縮，由4月53.1，急降至49.4，為2016年7月以來首次失守50盛衰分嶺線，也遠差於市場預期52.2。



Markit數據顯示，歐元區5月季調後製造業採購經理人指數(PMI)終值確認由前值47.9，回落至47.7，逼近3月所創低位47.5。



另外，市場關注美國總統特朗普與第一夫人梅拉妮亞於周一開始，一連3日國事訪問英國。



個股方面，德國晶片公司Infineon Technologies全日跌逾8%，該公司早前宣布收購美國同業Cypress Semiconductor Corporation。



德國電子支付平台Wirecard上漲3.64%，該公司行政總裁Markus Braun在社交平台表示，公司今年上半年業績表現趨於優秀。

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