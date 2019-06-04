陳蓓敏：貿談企硬　G20成效難樂觀

美國繼向中國加徵關稅後，亦以堵塞非法移民不力為藉口對墨西哥加徵關稅，接着終止給予印度的普及特惠稅制度待遇。特朗普不斷把槍頭四射，似正在製造漩渦，欲把各國扯下去。



早前特朗普到日本訪問，雖有提及兩國貿易詳情將在8月宣布，顯見貿易一事，雙方未見共識。特朗普這幾天會到英國作國事訪問，英國為脫歐和選舉新首相事宜，已弄得家無寧日，破壞之神又在敲門，真的進退兩難！可以肯定的是，特朗普沒有貿易好處給英國，反而是多加指指點點。



面對「特」色攻擊，中國在周末期間亦發布了《關於中美經貿磋商的中方立場》白皮書，凸顯中國在談判立場上不會作出無理的讓步。市場對G20會議成效不表示樂觀。



中國5月官方製造業PMI為49.4，低過盛衰分界線，稍遜預期。但5月財新製造業PMI則錄得50.2，好過預期，並處於擴張區間。投資者對下半年經濟抱觀望態度。



恒指被壓至26,800水平，投資者情緒受貿戰影響，不願立危牆之下。早前被捧上天，在港上市的獨角獸系列企業，逐一跌得體無完膚。投資者只宜棄船，不宜撈底。



雖然恒指受壓，但國指卻表現穩定，10,400點水平有支持。中國移動(00941)創年內低位68.1元後，藉工信部將發5G商用牌照的消息反彈。三大電訊巨頭，分別升2至3%不等。高盛對個別燃氣股作出買入建議，龍頭紛紛擺陣成交增。



鴻昇證券資產管理部董事總經理陳蓓敏(作者為註冊持牌人士，證監會註冊編號：ACG 082)(客戶持有中國移動)

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