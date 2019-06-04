【名家筆陣】方保僑：美國為何圍堵華為？

昔日的中美貿易戰，主要以糧油食品、原材料以及商品為主，談判條件來來去去不是加關稅，就是減低出口配額等，希望藉此減少兩國的貿易逆差。然而，來到廿一世紀，商人總統特朗普上場後，除了起初對中國採取軟硬兼施的攻勢之外，近期更積極打擊中國的高科技產業，何解？



從表面上看來，去年中興通訊(00763)事件是因為其觸犯了貿易禁運，所以被美國重罰，雖然最後談判達成協議，繳交巨額罰款之後，事情似乎已經告一段落，惟中興經此一役，已經元氣大傷。



無疑中興事件是被美國政府利用，將其作為中美貿易談判的籌碼；所以今次中美貿易談判處於膠着狀態，美國又再重施故技，利用同樣的策略對付華為，筆者相信華為及中國政府對此應該不會感到驚訝，但儘管華為稱已經有了「備胎方案」，似乎仍然被殺個措手不及。



華為稱其不介意撤出美國市場，亦不稀罕美國的生意，但是這便正中特朗普下懷了，美國政府誓要將這些中國的龍頭科技企業逐出美國，甚至將其趕回中國。這場中美貿易戰爭，已經升級至科技貿易戰層面，美國在5G通訊設備科技上，遠遠落後中國之外，當然不希望中國的通訊設備普及至全世界，屆時就算這些中國通訊設備沒有美國指控的所謂「後門」之外，也已經植根於不同的國家。



要知道以往每一代的流動通訊系統，大約有十年的周期，所以5G起步後，如果某些國家主力採用了其中一個供應商的產品之後，若要再更換其他供應商，定必會衍生許多問題，於是美國便希望在全世界還未正式全面推出5G服務之前，將華為一舉擊落，防患於未然。



華為早前已經入稟法院控告美國政府違憲，筆者相信華為事件大約會在三至六個月內解決，但即使最後能夠還華為一個清白，恐怕仍會與中興的下場一樣，想必已經元氣大傷。



觀乎現在美國對華為實施的貿易禁運，已導致許多美國及其他國家的企業，甚至國際標準組織等等，都紛紛與華為「割席」。對華為而言，要重新建立商業關係網，及爭取電訊商及廣大客戶的信心，絕對是一項非常艱巨的工作。



經此一役，即使華為現時未能實踐備胎方案，也需要繼續積極研究，因為現時美國政府的態度非常之強硬，無法預計何時又會突襲，故此不能鬆懈。至於其他國家的政府及企業，看見美國政府如此對待一間商業機構，也會不寒而慄。



特朗普上周突然宣布，六月起對所有墨西哥進口貨徵收5%關稅，懲罰該國政府持續讓難民逃往美國邊境尋求庇護，而若墨西哥未採取積極措施，相關關稅將逐月累增5%，至十月會增至25%，便是另一個好例子。這場中美爭霸戰，到底何時才會平息？



方保僑

資訊科技及數碼媒體專家、香港資訊科技商會榮譽會長

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