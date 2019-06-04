梁彥穎：美企「分身」回歸代價堪憂

美國總統特朗普上周四(5月30日)表示，在墨西哥政府有效阻止非法移民進入美國之前，美國將對墨西哥產品加徵5%關稅，並威脅稅率將逐步提高至25%。



從經濟學來說，提高關稅跟阻止非法移民進入美國這兩種情況，並未存有確實因果關係。但是由於豐田及日產汽車都在墨西哥設廠對美銷售汽車及零件。因此，提高墨西哥關稅可解讀為保護美國本土汽車企業。



不知加徵關稅是否上了癮，特朗普周五又宣布終止給予印度的普及特惠稅制度(GSP)待遇。



事實上，特朗普政府不久前才與墨西哥敲定「美墨加貿易協定」(USMCA)，但現在又威脅對墨西哥加徵關稅，完全與中國國務院新聞辦公室發表白皮書評論美國的態度脗合，就是不停地出爾反爾。



一眾企業會怎樣想呢？本來以為是針對中國，把廠房撤出中國就是。但原來不論企業把廠房設在哪裏，到頭來一樣有機會受到無理及無可預計何時發生的關稅影響。那可沒辦法了，最後只好把製造分成美國本土及美國以外兩部分。供應貨品給美國本土的廠房需要設在美國本土，供應給美國以外的廠房則可設在對企業有利營運的國家裏。



這樣一來，特朗普「美國企業回歸美國」的「理想」將指日可待，但同時間，美國通脹跟美國經濟將背道而馳，世界經濟亦將隨之動盪不堪。



以上意見基於眾多假設，讀者絕不應倚賴本文內容作出任何法律或投資安排。



梁彥穎

羽白資產管理財富管理總監

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