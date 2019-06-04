中信銀行國際：英鎊短期恐下試1.25

上周四美國公布第一季國內生產總值(GDP)按季年率終值為增長3.1%，略高於預期。但周五美國公布的經濟數據參差，核心PCE物價指數按月上升0.2%，符合預期；而4月個人消費支出(PCE)物價指數按年上升1.5%；同時，密歇根大學5月美國消費者信心指數終值為100，兩者均略低於市場預期。美國總統特朗普威脅加徵墨西哥進口貨品關稅的消息，引發市場避險情緒升溫，資金流向日圓，美元匯價則偏軟，美元指數下跌0.39%至97.770。



英國首相文翠珊宣布6月7日辭任首相後，目前接任首相競選正在進行。歐盟委員會主席容克於上周二再度強調，歐盟不會與英國重啟脫歐協議的談判。對於在競選中提出與歐盟重新磋商的候選人而言，歐盟的表態將令他們的競選諾言備受挑戰。英國無協議脫歐風險日漸加劇，周五英鎊兌美元一度下跌至1.2560，及後美元下跌令英鎊兌美元反彈至1.2630水平。



歐洲議會將在7月2日將任命新一屆的歐盟委員會，英國能否在新一屆歐盟執行委員會成立前脫歐仍是未知之數，加上英國下屆首相的脫歐政策需要爭取廣泛黨內外的支持，談判會可能會更艱難。市場對英國脫歐的擔憂會持續困擾英鎊，預期英鎊短期內會進一步疲弱，將有機會下試1.25美元。



中信銀行(國際)

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