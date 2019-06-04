中國銀河國際：天然氣產業持續向好

2019年第1季度，布蘭特期油價格觸底反彈，處於上升通道，達到每桶63.83美元，石化行業毛利率按季回升，達到15.7%，但按年下跌2.6個百分點，依然處於近年較低水平。



踏入5月份，油價反覆向下，受歐美數據經濟差影響，於5月23日布油價格單日大跌4.5%，考慮到原油均價處於中間位，對行業而言雖不是最高價格，但亦是一個較佳的價位。產能擴張加上主要產品需求放緩，促使石油化工行業景氣一度回落，下游加工環節可望受惠，行業仍面臨低端產能過剩，而高端產能則不足，屬於結構性矛盾，中國需要從石化大國向石化強國轉變。未來行業依舊存在很大的增長空間，行業格局有望得到重塑。



今年首季，石油化工行業營業額達到8,756億元人民幣(下同)，按年增長15.8%；淨利潤196億元，按年下跌23.2%，與2018年第1季度相比，在行業包括個股基本因素不變、油價水平基本相若的情況下，2019年首季度母公司應佔利潤按年大幅下降，原因是行業競爭加劇帶來盈利下降，也印證了我們對石油化工行業景氣度下降的判斷。



截至5月24日，中國石化及石化行業總市值為4.6萬億元，佔全A股總市值的8.0%。其中，二級子行業石油化工達到1.1萬億元，佔整個行業24.5%，佔全部A股2.0%。年初至今，石油化工收益率11.14%，較全部A股低7.2個百分點，在83個二級子行業之中排第五十九位，行業估值為13.98倍，處於歷史區間底部。



隨着石油化工行業落後產能遭進一步淘汰，優質龍頭企業將充分受惠；石化產品擴能加劇，議價能力有望向下游加工環節轉移；持續看好天然氣產業發展機會。另外，純碱行業景氣度增加，推薦中國石化(600028.SH)、衛星石化(002648.SZ)、廣匯能源(600256.SH)；關注金發科技(600143.SH)、國恩股份(002768.SZ)及山東海化(000822.SZ)。



中國銀河國際研究部

─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

