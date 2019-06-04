時富：內險企業營運改善

時富金融研究部在東方產經「專家點評」專欄表示，中國平安(02318)首季業績表現良好，營業利潤符合預期。首季歸屬於母公司股東的營運利潤錄得341.2億元人民幣(下同)，按年增長21%；受IFRS9準則實施影響，歸屬於母公司股東的淨利按年增長77.1%至455.2億元。公司一季度盈利保持較快增長，符合市場預期。



中國平安產品結構優化，利潤率提升。壽險及健康險首季新業務價值按年上升6.1%至216.4億元，新業務價值率按年上升5.9個百分點至36.8%。新業務價值率提升主要因爲主動調整產品結構，聚焦高價值產品銷售。公司今年將繼續減少短交儲蓄型產品的銷售，更加注重長期保障型和長交保障儲蓄混合型產品銷售，持續優化產品結構，保持較高的利潤率。



中國平安銀行業務增長穩健，向零售轉型。2019年第1季度，平安銀行實現營業收入324.8億元，按年增長15.9%；淨利潤74.5億元，按年增長12.9%。淨利息收入及非利息淨收入分別按年上升11.2%及25.3%。公司依靠科技優勢推動零售業務轉型。截至2019年3月，個人存款及貸款餘額分別較年初增長13.0%和3.2%，佔比上升1.12和0.26個百分點至22.8%和58.0%。不良貸款率較年初下降0.02個百分點至1.73%，低於首季末商業銀行不良貸款比率的1.8%，資產質素改善。



展望「金融+科技」推動發展，鞏固客戶基礎。平安研發實力大幅提升，重點發展5大核心科技，分別是智慧識別、大數據、人工智能、區塊鏈及雲平台。首季科技專利申請數較年初增加3,265項，累計達15,316項，位居國際金融機構前列。首季新增客戶1,100萬，其中31.3%為互聯網用戶。截至2019年3月，互聯網用戶量達5.61億，較年初增長4.2%。我們給予「買入」評級，目標價108港元。



時富金融研究部

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