龔成：對敵心態窒礙進步

近年社會出現不少對立，仇富問題是其中一項，甚麼霸權概念亦同時衍生，對敵心態不只無助解決問題，更令自己無法進步。



只要你細心想想，很多所謂的敵人、對立者，他們的位置比你更有優勢，其實心裏亦羨慕他們。就以地產霸權為例，眼中仇視地產商、有錢人，但心底卻羨慕他們，想做有錢人，問心有誰不渴望更有錢呢？



--與其抱怨，不如行動--



可能又有人立刻抱怨，說香港做生意等如幫商舖業主打工，因為租金貴到極點。那麼解決方法就很明顯了，就如之前所講，舖主是你的敵人，那麼你便成為你的敵人，擁有自己的舖那就能解決問題了。



若你認為香港舖租極貴，那即是你認為做舖主有絕對優勢，那要做的不是羨慕、不是想方法打敗他們，而是要成為他們。這個目標雖然不易，但不易不代表做不到。



香港是一個很現實的地方，若然是花時間抱怨甚麼霸權，打算打敗敵人，不如與敵人握手，向他們學習，成為他們的一分子。



可能你認為地產商、有錢人都是奸的，那你就做好自已，做一個好的地產商、有錢人那便可以了。只要所做的事不犯法、不傷天害理，成為敵人又有甚麼問題呢？



財經作者 龔成

─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！遊戲下載：https://goo.gl/i2t1yj



「致富智庫」領悟理財/職場智慧，一Click改變一世

http://money18.on.cc/wealth



「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm

