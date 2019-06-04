歐宸銘：美股快掀新一輪跌浪

港股上周五失守27,000關口，整個5月下跌9.4%，結束四個月連續升市的勢頭，其次令人擔憂的是恒指更創出4個月新低，最低曾跌至26,735點，差不多跌回近4個月的升幅。而放眼隔岸的美股，當地股市的暗湧亦正在醞釀中，投資者不容忽視。



就第一波貿易戰開打的時候，中港兩地股份率先下跌，隔了大約4至5個月的時間，美股長短債息開始倒掛以及美國經濟數據陸陸續續顯示衰退的情況下，美股其後曾作出過一個斷崖式的下跌。去年12月道指單月跌幅曾達到8.7%，而相對經已早作出調整的恒生指數，當月只錄得2.5%的跌幅。



目前的局勢其實跟去年情況相若，中港兩地股市先行領跌，恒指失守27,000點關口，滬綜指2,900點不再，而美股看似堅挺，惟內藏暗湧。道指、標指和納指三大指數跌勢明顯，三者均貼近保力加通道底部下探，通道寬度仍持續擴張，而同一時間三大指數均已跌穿頭肩頂頸線，當中道指更一度跌穿美股的200天牛熊分界線，美股走勢似乎危機漸現。



美國近期新聞甚多。首先與中國就貿易關稅問題上因意見不合而擱置，其二美國總統特朗普在上周威脅向墨西哥實施關稅措施，引發全球金融市場震盪。上周更出現美國10年期債息跟3個月的債息出現倒掛情況。



另一方面，美國經濟數據亦似乎開始受到考驗。5月份IHS Markit美國製造業採購經理人指數(PMI)初值由前月終值的52.6，向下滑落2點至50.6，為2009年以來最低，低於市場預估中值52.6。



至於美國企業方面，隨着關稅、勞動成本增加，原材料價格上漲的情況下，美國企業的盈利能力逐漸放緩，市場更紛紛將美股全年盈利預期調低5至10%不等。各種利淡消息均充斥着美國市場，美股或有可能展開新一浪調整。



海通國際證券財富管理投資策略經理歐宸銘(作者為註冊持牌人士)

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